Более 160 человек пропали без вести в результате крушения парома в Индонезии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти Индонезии сообщили в среду, что 166 пассажиров парома, затонувшего в индонезийском озере накануне, числятся пропавшими без вести.

Ранее эта цифра не превышала 130 человек.

Как сообщалось, около 350 человек принимают участие в поисково-спасательной операции. Паром с пассажирами затонул в озере Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра во вторник.

По данным властей, на борту парома, затонувшего накануне, находилось около 80 человек, подтверждена гибель одного человека, еще 18 уже удалось спасти.

Вместе с тем, как следует из поступающей информации, на пароме находилось значительно больше пассажиров, их точное число неизвестно. Паром работал, не имея лицензии на перевозку пассажиров.

Данные о причине аварии не поступали. Работа спасателей затруднена из-за плохих погодных условий и, в частности, из-за высокой волны.