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Обвиненный в хищении экс-глава департамента Минкультуры Мазо может скрываться в Испании

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо, заочно арестованный по делу о хищениях 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа, может находиться в Испании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По имеющимся у следствия данным, в настоящее время Мазо может находиться на территории Испании, куда он уехал, чтобы избежать уголовной ответственности в России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в конце мая было вынесено постановление о привлечении Мазо в качестве обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а 1 июня его объявили в международный розыск.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией по этому поводу.

Как сообщалось, 7 июня Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Мазо на два месяца с момента его экстрадиции или задержании на территории РФ.

Ранее по этому делу под стражу были взяты экс-замминистра культуры Григорий Пирумов, а также руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников.

Уголовное дело и приговоры

По данным следствия, фигуранты дела организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. В рамках дела Эрмитажем подал к обвиняемым иск о компенсации ущерба на 856 млн рублей - "в размере авансированных средств, не направлявшихся на строительство, а фактически распыленных между компаниями группы с целью их хищения".

Ранее эти же фигуранты были осуждены по так называемому "делу реставраторов" - о хищении порядка 164 млн рублей при заключении контрактов на реставрацию различных культурных объектов.

Дорогомиловский суд Москвы 9 октября 2017 года приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей, однако освободил чиновника от наказания за фактическим отбытием срока под стражей в ходе следствия.

Мазо также получил реальный срок и был освобожден от его отбывания наказания по аналогичным, что и Пирумов, причинам.

Летом прошлого года Дорогомиловский суд приговорил Колесникова к пяти годам лишения свободы условно.

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Теги: Борис Мазо, Минкультуры РФ, Испания
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