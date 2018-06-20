Обвиняемый в попытке покушения на Терезу Мэй рассказал в суде о плане нападения

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Житель Лондона 20-летний Нааимур Рахман хотел совершить нападение на Даунинг-стрит и обезглавить премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сообщает в среду издание Independent.

Об этом сообщила сторона обвинения в ходе заседания суда в Лондоне. Процесс над Рахманом начался во вторник в Магистратском суде Лондона.

Прокурор в ходе процесса заявил, что Рахман рассказал о своих планах нападения на резиденцию британского премьера информатору британских спецслужб.

Так, Рахман, которого британские СМИ называют сторонником ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), рассказал агенту, что он якобы намеревался взорвать ворота на Даунинг-стрит и обезвредить полицейских с помощью перцового баллончика. Рахман просил агента МИ-5, работающего под прикрытием, записать его в спящую ячейку ИГ, рассказала сторона обвинения.

Членам жюри присяжных показали видео, на котором Рахман разговаривает с информатором. На нем обвиняемый заявляет, что он хочет совершить "десятисекундную пробежку" от ворот Даунинг-стрит к резиденции премьера. Также он рассказывает, что он хочет "снять голову" с Мэй.

"До того, как задержание остановило его, он, как он считал, был всего в паре дней от своей цели, которая заключалась в атаке террориста-смертника с использованием ножа и взрывчатки на Даунинг-стрит, и, при возможности, нападении на саму премьер-министра Терезу Мэй", - заявил прокурор Марк Хейвуд.

Рахман был задержан в ноябре 2017 года. Его обвиняют по двум пунктам, связанным с террористической деятельностью. Сам Рахман обвинения отрицает.