Пограничники Белоруссии нашли в грузовике из РФ трех нелегалов из Шри-Ланки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Группа нелегалов из Шри-Ланки, которых пытались переправить в страны ЕС в прицепе автопоезда, задержана в результате международной операции, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

В ГПК отметили, что деятельность преступной группы по незаконной транзитной миграции была пресечена в ходе международной операции с участием пограничного управления ФСБ России.

По информации ведомства, вечером 16 июня проходивший оформление в пункте пропуска "Каменный Лог" автопоезд российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра. "В опломбированном полуприцепе в ходе осмотра выявлены трое нелегальных мигрантов, со слов, граждане Шри-Ланки 1990-93 годов рождения без документов, пытавшихся таким способом незаконно выехать в страны ЕС", - отметили в комитете.

По информации ГПК, водитель автопоезда - гражданин России, а также выходцы из Южной Азии задержаны и помещены в ИВС Сморгонской пограничной группы для разбирательства. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст.23.29 КоАП Белоруссии за умышленное нарушение границы. Устанавливаются все участники преступной группы.