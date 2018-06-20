Власти США подверглись критике из-за разделения мигрантов и их детей

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Возмущение растет, как в США, так и за пределами страны, из-за практики американских пограничников, которые разделяют семьи пытающихся пересечь границу мигрантов.

Ранее в СМИ появились фото- и видео-кадры из центров временного размещения, на которых запечатлены дети, включая младенцев, которых держат отдельно от родителей. Как следует из сообщений погранслужбы США, которые приводит Associated Press, в период с 5 мая по 9 июня 2342 ребенка были разлучены с 2206 родителями. Младенцев и детей 2-3 лет отправляют в особые приюты. Посетившие их врачи и юристы отмечают, что дети буквально находятся в истерическом состоянии, постоянно плачут и зовут родителей.

Как видно на кадрах, отмечает "Би-би-си", часть детей размещают в отдельных "клетках" на несколько человек, стоящих в огромных ангарах. Особое возмущение вызвала аудиозапись, на которой слышно как один из сотрудников язвительно говорит в адрес плачущих детей: "Что у нас тут за концерт?".

Эта ситуация стала возможна в связи с принятым в мае принципом нулевой толерантности к незаконной миграции, инициированным генпрокурором Джеффом Сешнсом. Согласно этому принципу, всем, кто пересекает границу США без документов, будут предъявлены обвинения, они будут заключаться под стражу.

При этом дети мигрантов не могут содержаться вместе с родителями, их отправляют в специальные центры, контролируемые американским минздравом и соцслужбами.

С критикой подобного подхода уже выступили некоторые мировые лидеры, в том числе британский премьер Тереза Мэй, которая назвала содержание детей "в чем-то похожем на клетки" неправильным. Папа римский Франциск заявил, что согласен с американскими епископами, которые называют практику аморальной.

Французский политик Марин Ле Пен, которая является жестким противником нелегальной миграции, заявила, что не может поддержать практику разделения семей.

Тем временем Республиканская партия США пытается разработать новый мигранционный закон на фоне шквала критики. Президент Дональд Трамп сообщил группе республиканцев из Палаты представителей, что подпишет любой закон, который они примут. Сообщается, что он согласился с тем, что разделение детей и родителей "выглядит нехорошо". При этом он не намерен отказываться от попытки остановить нелегальную миграцию в страну.

"Когда вы будете судить родителей за незаконное пересечение границы - что вы должны сделать - вам придется забрать у них детей", - сказал Трамп.