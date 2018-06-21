Порошенко обсудил с главой МИД Литвы размещение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко обговорил с министром иностранных дел Литовской республики Линасом Линкявичуом ситуацию в Донбассе и вопросы размещения там миротворческой миссии ООН.

"В рамках обсуждения ситуации в Донбассе стороны рассмотрели модальности размещения там соответствующей миротворческой миссии ООН. Были также обсуждены возможности привлечения помощи со стороны Литвы и других стран-членов ЕС для поддержки жителей Донбасса", - сообщают в Администрации президента.

Порошенко поблагодарил Литву за активное содействие в реализации политики европейской и евроатлантической интеграции Украины и практическую помощь во внедрении программы внутренних реформ.

"Президент скоординировал с литовской стороной позиции в контексте подготовки к проведению Саммита Украина - ЕС, а также участия в мероприятиях в рамках саммита НАТО в июле этого года в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили общую позицию относительно неприемлемости строительства "Северного потока-2".