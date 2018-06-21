Что случилось этой ночью: четверг, 21 июня

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Возможные последствия встречи Трампа и Путина и снятие препятствий для митингов в России

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Великобритания обеспокоилась возможностью встречи Дональда Трампа и Владимира Путина до саммита НАТО. Британские власти ждут, что это может повлиять на приверженность американского президента идеям военного союза. Встреча может состояться в июле.

- Верховный суд РФ решил, что общественные мероприятия не могут быть препятствием для проведения митингов и шествий.

- Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Миннесоте объявил, что хочет поладить с Россией.

- Испания обыграла Иран на чемпионате мира по футболу.

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