В Южной Корее сообщили о скором визите Помпео в КНДР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео может нанести визит в КНДР в ближайшие выходные дни или же на следующей неделе, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на заявление парламентария Пак Чжэ Вона от "Партии мира и демократии" Южной Кореи.

Законодатель сообщил в радиопрограмме, что Помпео планировал посетить Пхеньян раньше, чтобы обсудить с руководством Северной Кореи дальнейшие шаги по реализации договоренностей сингапурского саммита США-КНДР от 12 июня, однако отложил поездку в связи с визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Пекин.

"Тем не менее, он, скорее всего, поторопится и приедет в выходные дни или на будущей неделе", - сказал законодатель.

Как отмечают СМИ, пока не известно, насколько достоверной информацией располагает Пак Чжэ Вон.