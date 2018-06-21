Создатель Telegram Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Союз журналистов Казахстана присудил премию за позицию против цензуры основателю социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщается на сайте организации.

"За принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в свободную переписку граждан в интернете премией в номинации "Интернет-проект" награжден основатель социальной сети "ВКонтакте" и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза в четверг.

В 2014 году лауреатом премии Союза журналистов Казахстана в номинации "журналистское расследование" стал австралийский журналист, создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора о немедленно ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности".

Дуров заявил, что исполнение приказа ФСБ технически невозможно. Мессенджер Telegram, хоть и с периодическими перебоями, продолжает работать в России несмотря на попытки Роскомнадзора его заблокировать.