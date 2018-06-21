В Гродненской области Белоруссии зафиксирована рекордная за 70 лет засуха

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Гродненская область страдает от засухи, в регионе два месяца не было дождей.

"Теплая весна и жаркий июнь - по словам синоптиков, такой засушливой погоды в области в это время не было более семидесяти лет. Дожди если и идут, то только местами, да и те - кратковременные. От засухи страдает вся область", - рассказали в эфире телеканала "ОНТ".

Так, стремительно мелеет Неман - уровень воды в реке начал падать в мае. Судоходство на Немане приостановлено, реку местами можно перейти вброд. В самой черте Гродно Неман обмелел настолько, что на поверхность вышли опоры старых деревянных мостов и пристаней, построенных еще в начале ХХ века.

Вместе с тем инженер-гидролог филиала "Гроднооблгидромет" Виктор Горецкий заявил, что ситуация пока еще не критическая. "Уровень реки Немана пока не достиг минимума", - сказал он.

Засуха негативно сказалась и на сельхозпосевах. Так, пересевать придется минимум 10% яровых. "Как минимум 10% от яровых посевов ячменя планируем убрать на кормовые цели, а эти площади пересеять просом чтобы иметь потом укос для кормления сельхозживотных", - рассказал председатель сельхозпредприятия "Филиал Скидельский".

Кроме того, в Гродненской области введен максимальный пятый уровень пожарной опасности - посещение лесов запрещено.

Вместе с тем синоптики обещают, что в Гродненскую область в ближайшие дни, наконец, придут дожди. "С пятницы к нам придет активный атмосферный фронт. Он принесет осадки, они сохранятся и в выходные дни, и в понедельник", - заявила инженер-синоптик филиала "Гроднооблгидромет" Елена Зволимбовская.