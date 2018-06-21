ЕСПЧ отказался рассматривать жалобу Брейвика о нарушении его прав в тюрьме

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал виновному в убийстве десятков людей Андерсу Брейвику в рассмотрении иска о нарушении его прав в тюрьме.

"Страсбургский суд решил, что изучение этого дела не выявило нарушений Европейской конвенции по правам человека, и отказал в принятии апелляции на основании ее неприемлемости (для рассмотрения по существу - ИФ)", - говорится в коммюнике, опубликованном в четверг на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ не обнаружил нарушений в отношении истца по статье 3 конвенции (запрещение пыток и бесчеловечного обращения).

Брейвик обратился в ЕСПЧ после того, как нижестоящий норвежский суд, а затем и Верховный суд Норвегии отказали ему в рассмотрении апелляции об условиях содержания в тюрьме.

В 2017 году Брейвик в иске, поданном на национальном уровне, пожаловался на то, что его держат отдельно от других заключенных, а также часто полностью обыскивают и держат в наручниках. Тем не менее, защита норвежского государства заявляла, что в тюрьме к нему относятся гуманно и с уважением.

Брейвик, убивший в 2011 году 77 человек, в августе 2012 года был приговорен к 21 году заключения. Срок может быть продлен, если власти сочтут, что Брейвик по-прежнему представляет угрозу для общества.