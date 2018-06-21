Змеи расползлись по Тбилиси с наступлением лета

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Мобильные группы Агентства мониторинга животных мэрии Тбилиси с начала года выловили в разных частях грузинской столицы уже 244 змей, в том числе и ядовитых.

Как сообщил журналистам герпетолог ведомства Шота Зандукели, в этом году больше всего вызовов от граждан поступило в мае: за этот месяц было выловлено 140 змей. При этом специалист отметил, что с наступлением лета количество змей, как правило, увеличивается.

По его словам, сообщения о змеях поступают почти из всех районов города. Но ядовитые змеи, в том числе гюрза, появляются в основном в окрестностях столицы, в частности, в ее восточных пригородах - в Ортачала, Крцаниси, Поничала, а также на территории, прилегающей к аэропорту.

"В других районах города ядовитые змеи не встречаются. Однако проблема пресмыкающихся все же есть, о чем свидетельствуют частые вызовы", - сказал Зандукели.

Герпетолог порекомендовал населению во избежание нашествия змей не допускать скопления мусора и строительных материалов близ места жительства, постоянно подрезать траву, чтобы не создавать рептилиям такую среду, где они могут прятаться.

При этом он призвал людей проявлять максимальную осторожность и не пытаться самовольно отловить пресмыкающихся.

"При виде змеи надо отойти назад и сразу же позвонить к нам в агентство", - советует герпетолог.

В 2017 году Агентство мониторинга животных выловило в Тбилиси 438 змей.

Всего в Грузии обитает более 50 видов рептилий, в том числе 24 вида змей, 29 видов ящериц и 3 вида черепах. По утверждению специалистов, большинство рептилий не опасны для человека, но бдительность терять не стоит.