В Лондоне эвакуировали железнодорожный вокзал после сообщений о бомбе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Лондоне эвакуировали и временно закрыли железнодорожный вокзал Чаринг-кросс после того, как неизвестный мужчина заявил, что у него с собой бомба, сообщает в пятницу Daily Telegraph.

"В настоящее время мы разбираемся с инцидентом на вокзале Чаринг-кросс после сообщений, что на путях находится мужчина, заявляющий о наличии у него бомбы", - говорится в сообщении британской транспортной полиции.

В заявлении Скотланд-Ярда отмечается, что вокзал был эвакуирован в качестве меры предосторожности, в настоящее время вход в него закрыт.

"Поезда, идущие на север города, не останавливаются на станции", - подчеркивается в нем.

Близлежащие территории оцеплены полицией.