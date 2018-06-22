В Южной Корее более 20 человек пострадали при пожаре в тоннеле на трассе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - После пожара в тоннеле на автотрассе между южнокорейскими городами Ульсан и Пхохан с симптомами отравления дымом госпитализировали 22 человека, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".
Состояние здоровья пострадавших не вызывает у медиков опасений.
В настоящий момент неизвестно, сколько еще людей может находиться в тоннеле, где произошло возгорание. Сотрудники экстренных служб продолжают поиски пострадавших.
Пожар в тоннеле был потушен примерно в течение часа после возгорания.
(LEAD) Fire in expressway tunnel leaves 22 people with smoke inhalation https://t.co/TnvKBJIPB5— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 22 июня 2018 г.