В японской транспортной компании придумали услугу "ниндзя-водитель"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Японская компания Sanwa Koutsu, оказывающая услуги такси, придумала новую услугу - "ниндзя-водитель", пишет The Japan Times.

Компания из Иокогамы для привлечения клиентов добавила в свой перечень услуг возможность заказать такси, водитель которого будет полностью облачен в костюм ниндзя. Водитель, находясь в образе японского средневекового шпиона и разведчика, должен стараться как можно точнее соответствовать тем представлениям, которые сложились о ниндзя.

Пожелавший воспользоваться новой опцией такси должен быть готовым к тому, что водитель будет совершать резкие быстрые движения, соответствующие имиджу ниндзя, в его арсенале имеются также стилизованные сюрикены (метательное оружие). Общаться с клиентом водители будут на языке жестов, но в случае недопонимания могут воспользоваться и Google-переводчиком.

Услуга "ниндзя" стоит на тысячу йен ($10) дороже такси с обычным водителем.

Covert cabs: Yokohama taxi company employs "ninja" drivers to chauffeur customers https://t.co/HXDRsn7sxG pic.twitter.com/vOg8Sv8A66 — The Japan Times (@japantimes) 22 июня 2018 г.

Как отмечает издание, одна из проблем компаний такси в Японии - это возраст водителей, в среднем он составлял 59 лет в 2017 году. В компании Sanwa Koutsu надеются, что творческий подход поможет им привлечь побольше молодых сотрудников и увеличить число клиентов.