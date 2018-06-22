Министр энергетики США пригласил Новака на встречу в Вашингтон

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Уильям Перри пригласил своего российского коллегу Александра Новака на встречу в Вашингтон на следующей неделе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Встреча состоится во вторник, когда в Вашингтоне стартует Всемирный газовый конгресс, через несколько дней после заседания стран ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с, передало агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля. В пресс-релизе по итогам прошедшего в пятницу очередного заседания организации ОПЕК сообщается, что члены картеля будут стремиться к соблюдению соглашения об ограничении добычи нефти на 100%.