Что случилось этой ночью: суббота, 23 июня

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Два человека выбросились из окна горящей многоэтажки в Томске; женщина скончалась на месте, мужчина госпитализирован. Тело еще одного погибшего обнаружили пожарные. Горели три квартиры на девятом этаже; были эвакуированы десятки человек.

- Пентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной Кореей, реализуя договоренности, достигнутые на встрече Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

- Власти Аргентины попросили Россию задержать и депортировать четверых аргентинских болельщиков, которые устроили драку после матча Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.

- Форвард сборной Египта Мохаммед Салах стал почетным гражданином Чечни.