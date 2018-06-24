Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в трех провинциях Сирии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и оказанию всесторонней помощи жителям Сирии, сообщил в субботу начальник Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

"Совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр в течение суток зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия и Хама", - отметил он.

По его словам, "российская сторона совместно с сирийским правительством выполняет плановые мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск".

"Завершено разминирование населенного пункта Эн-Насирия (Восточный Каламун) и южных районов населенного пункта Дума (Восточная Гута)",- сообщил он.

Генерал отметил, что "совместными действиями России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в Идлибской зоне деэскалации".

"23 июня 2018 года в 08:00 возобновил работу гуманитарный коридор Тель-Султан - Абу-эд-Духур. До конца месяца из Идлибской зоны планируют выйти около 4,3 тысяч мирных жителей. Пропускная способность коридора составляет 2 тысячи человек в сутки", - сообщил он.