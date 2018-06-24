Главные новости
В миреЧего ждать от выборов в ТурцииСпортГермания победила Швецию в матче ЧМ-201824июняВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 24 июня
В мире

Трамп заявил об хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп доверяет Ким Чен Ыну и считает, что северокорейский лидер сделает правильную вещь для своей страны.

"Да, я думаю, что у меня очень хорошие отношения (с Ким Чен Ыном -ИФ). Между нами возникла хорошая химия", - сказал Трамп в интервью телеканалу TBN, отвечая на вопрос о том, доверяет ли он лидеру КНДР.

По мнению президента США, Ким Чен Ын "хочет что-то сделать для своей страны, возможно, для своей семьи или для себя, хочет сделать правильную вещь".

Трамп отметил, что в ходе саммита в Сингапуре он и северокорейский лидер "пришли к замечательному соглашению".

По его словам, США вернули американских граждан, осужденных в КНДР, добились передачи останков погибших в ходе Корейской войны американских военнослужащих. Трамп подчеркнул, что КНДР больше не осуществляет запуски ракет и не проводит ядерные испытания.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государстваЛукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государства
Президент Белоруссии не уточнил, какие государства могли бы покуситься на ее независимостьПодробнее
 Чего ждать от выборов в ТурцииЧего ждать от выборов в Турции
Российские эксперты оценили вероятность исхода парламентских и президентских выборовПодробнее
 Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемДодон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршем
Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска из МолдавииПодробнее
 Пентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной КореейПентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной Кореей
Дальнейшие шаги США будут зависеть от действий КНДР, пояснили в министерствеПодробнее
Более 40% жителей Германии выступили за отставку Меркель с поста канцлераБолее 40% жителей Германии выступили за отставку Меркель с поста канцлера
Почти столько же не считают отставку необходимойПодробнее
 Порошенко снял запрет на въезд на Украину для российского омбудсменаПорошенко снял запрет на въезд на Украину для российского омбудсмена
Визиты Татьяны Москальковой должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена в РоссиюПодробнее
 Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателямЗаконопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям
Документ может стать первым серьезным шагом в защите авторских прав в интернете на уровне ЕС с 2001 годаПодробнее
 Порошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефонуПорошенко второй раз за месяц поговорил с Путиным по телефону
В разговоре обсуждалась необходимость допуска украинского омбудсмена к Олегу СенцовуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧего ждать от выборов в ТурцииСпортГермания победила Швецию в матче ЧМ-2018В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 24 июняЭкономикаОПЕК пригласила Россию присоединиться к картелю в качестве ассоциированного членаВ РоссииСамолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателемСпортБельгия разгромила Тунис в матче ЧМ-2018

Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка найдена живой у своих знакомых

Джон Сноу из "Игры престолов" женился

Джон Сноу из "Игры престолов" женилсяСупругой актера стала коллега по сериалу Подробнее

Полнолуние не позволит москвичам увидеть июньский звездопад

Ураган повредил кровли и нарушил энергоснабжение в разных районах Алтайского края

Трамп заявил об хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 июня

Разрушительный ураган в Барнауле и опасения Лукашенко за суверенитет Белоруссии Подробнее

После урагана в одном из районов Барнаула ввели режим ЧС

За ночь в городе не смогли восстановить энергоснабжение Подробнее

Ирак уничтожил 45 боевиков ИГ в Сирии

Трамп выступил против дорогостоящих учений США и Южной Кореи

Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государства

Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государстваПрезидент Белоруссии не уточнил, какие государства могли бы покуситься на ее независимость Подробнее

Бегунья незаконно пересекла границу Канады и США

Неформальное совещание на высшем уровне части членов Евросоюза обсудит миграцию и предоставление убежища

В Приднестровье отказались выводить российских миротворцев

Энергетики заявили о восстановлении энергоснабжения в Барнауле

Нарушения режима прекращения огня зафиксированы в трех провинциях Сирии

Выдвижение Митрохина в мэры Москвы от "Яблока" приостановлено

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
GАнглия Англия– : –15:00Панама Панама15:00HЯпония Япония– : –18:00Сенегал Сенегал18:00HПольша Польша– : –21:00Колумбия Колумбия21:00