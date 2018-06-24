В мире

На дорогах Саудовской Аравии появились первые женщины за рулем

После многолетнего запрета в этом году женщины получили возможность получать водительские права

На дорогах Саудовской Аравии появились первые женщины за рулем
Reuters

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Женщины в Саудовской Аравии в воскресенье впервые выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства после вступления в силу декрета, согласно которому им разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

На дорогах появились сотни женщин за рулем, а этот день назвали историческим.

В 2017 году король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз ас-Сауд подписал указ, согласно которому женщинам в стране с 2018 года разрешено получать водительские права и управлять автомобилем.

Запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года, несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. До 2018 года эта страна была единственной в мире, где де-факто действовал подобный запрет.

В Саудовской Аравии неоднократно инициировались процессы подписания петиций и обращений к королю с призывом позволить женщинам управлять автомобилем, некоторые женщины также садились за руль в качестве протеста и получали за это штрафы или отправлялись под стражу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Саудовская Аравия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
На дорогах Саудовской Аравии появились первые женщины за рулемНа дорогах Саудовской Аравии появились первые женщины за рулем
После многолетнего запрета в этом году женщины получили возможность получать водительские праваПодробнее
 Лукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государстваЛукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государства
Президент Белоруссии не уточнил, какие государства могли бы покуситься на ее независимостьПодробнее
 Чего ждать от выборов в ТурцииЧего ждать от выборов в Турции
Российские эксперты оценили вероятность исхода парламентских и президентских выборовПодробнее
 Додон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршемДодон назвал резолюцию ООН по Приднестровью антироссийским демаршем
Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска из МолдавииПодробнее
Пентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной КореейПентагон частично приостановил совместные военные учения с Южной Кореей
Дальнейшие шаги США будут зависеть от действий КНДР, пояснили в министерствеПодробнее
 Более 40% жителей Германии выступили за отставку Меркель с поста канцлераБолее 40% жителей Германии выступили за отставку Меркель с поста канцлера
Почти столько же не считают отставку необходимойПодробнее
 Порошенко снял запрет на въезд на Украину для российского омбудсменаПорошенко снял запрет на въезд на Украину для российского омбудсмена
Визиты Татьяны Москальковой должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена в РоссиюПодробнее
 Законопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателямЗаконопроект ЕС обяжет онлайн-платформы фильтровать пиратский контент и платить издателям
Документ может стать первым серьезным шагом в защите авторских прав в интернете на уровне ЕС с 2001 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 июня6 фото
21 июня
Фотохроника 21 июня
Международный день йоги6 фото
21 июня
Международный день йоги
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортФИФА начала расследование из-за празднования голов швейцарских футболистовВ миреЧего ждать от выборов в ТурцииВ миреНа дорогах Саудовской Аравии появились первые женщины за рулемВ миреЛукашенко предупредил об угрозе вхождения в состав другого государстваСпортГермания победила Швецию в матче ЧМ-2018В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 24 июня

На дорогах Саудовской Аравии появились первые женщины за рулем

На дорогах Саудовской Аравии появились первые женщины за рулемПосле многолетнего запрета в этом году женщины получили возможность получать водительские права Подробнее

Во Львове один человек погиб во время нападения на цыганский табор

Человек упал на рельсы на серой ветке московского метро

ФИФА начала расследование из-за манеры празднования голов швейцарских футболистов

ФИФА начала расследование из-за манеры празднования голов швейцарских футболистовВ жестах, продемонстрированных во время игры с Сербией, усмотрели политику Подробнее

Пропавшая во время урагана в Барнауле девочка найдена живой у своих знакомых

Джон Сноу из "Игры престолов" женился

Джон Сноу из "Игры престолов" женилсяСупругой актера стала коллега по сериалу Подробнее

Полнолуние не позволит москвичам увидеть июньский звездопад

Ураган повредил кровли и нарушил энергоснабжение в разных районах Алтайского края

Трамп заявил об хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 июня

Разрушительный ураган в Барнауле и опасения Лукашенко за суверенитет Белоруссии Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
GАнглия Англия– : –15:00Панама Панама15:00HЯпония Япония– : –18:00Сенегал Сенегал18:00HПольша Польша– : –21:00Колумбия Колумбия21:00