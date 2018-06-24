Макрон назвал политическим миграционный кризис для ЕС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удовлетворение тем, что на совещании ряда лидеров ЕС в воскресенье в Брюсселе был проявлен всеохватывающий подход к проблеме миграции, включая внешние аспекты - защиту границ, и внутренние - вторичную миграцию.

"Это единственный способ заниматься этим кризисом, который, как я уже сказал по прибытии, конечно, отмечен миграционной реальностью еще и сегодня, и пик которого приходился на 2015 год, но он, и это надо ясно заявить, является кризисом политическим", - сказал журналистам французский президент вечером в воскресенье после завершения встречи в верхах по вопросам миграции и предоставления убежища.

"Во-вторых, я рад, что эта дискуссия позволила устранить решения, которые не соответствовали бы нашим ценностям. Это решения, которые предлагали тактику отвержения (приема беженцев - ИФ) или которые не соответствовали международному гуманитарному праву или европейскому праву. И они не рассматривались как уместные", - продолжил Макрон.

Внимание, по его словам, было сосредоточено на таких решениях, которые обсуждались и были предметом первых консенсусов и которые "по внешним и внутренним разделам направлены на то, чтобы, с одной стороны, сделать более эффективными наши процедуры и нашу работу с третьими странами и странами транзита (миграции - ИФ), а с другой - ускорить укрепление защиты общих границ и улучшить внутреннее функционирование, особенно ускоряя принятие решений по союзным законодательным актам, которые обсуждаются слишком долго".

Президент Франции призвал к подходу, "прежде всего, прагматичному, эффективному, направленному на борьбу против нелегальной иммиграции, но ни в чем не поступающемуся нашими принципами".

По его мнению, к консенсусу об этом удалось прийти на встрече в Брюсселе руководителям 16 государств ЕС, откликнувшимся на созыв председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером неформального рабочего совещания по миграции и вопросам предоставления убежища в преддверие саммита ЕС 28-29 июня, на котором ожидается сложная дискуссия по этим аспектам европейской политики.