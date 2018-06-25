Эрдоган перенес выступление по случаю победы на выборах

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил перенести на более поздний срок выступление перед сторонниками в Анкаре по случаю победы на выборах из-за несчастного случая, произошедшего с ребенком в Стамбуле, сообщает в понедельник сайт газеты "Хюрриет".

По информации издания, ребенок, пришедший поддержать президента к одному из правительственных зданий в Стамбуле, получил травму, и глава государства решил сначала посетить юного сторонника в больнице, а уже потом - отправиться в Анкару.

Вместе с тем, агентство "Анадолу" сообщает в твиттере, что Эрдоган по-прежнему планирует выступить перед сторонниками а Анкаре, однако время выступления не приводит.

Ранее некоторые европейские СМИ задавались вопросим, почему президент не стал делать развернутых заявлений после выборов.

Согласно данным турецких СМИ Эрдоган добился переизбрания на пост президента уже в первом туре, а сформированный им альянс из двух партий получил большинство мест в парламенте.