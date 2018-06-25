Что случилось этой ночью: понедельник, 25 июня

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Победа Эрдогана, поражение Польши и тренировки Салаха

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добился переизбрания в первом туре выборов главы государства. Как заявили в турецком избиркоме, на момент обработки 97,7% бюллетеней он набрал более 50% голосов. Проходившие одновременно с президентскими парламентские выборы также оказались удачными для Эрдогана — его Партия справедливости и развития получила почти половину мест парламента.

- В сборной Египта прокомментировали информацию CNN о возможном уходе Мохамеда Салаха из команды, опровергнув ее. Представитель команды рассказал. что нападающий находится в спортивном лагере и тренируется с остальными футболистами.

- Второй тур Чемпионата мира по футболу завершился встречей команд Польши и Колумбии. Южноамериканская команда разгромила поляков со счетом 3:0, тем самым лишив их выхода в плей-офф. Тренер сборной Польши похвалил игру колумбийцев и извинился перед болельщиками.

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