Сирийская армия и ВКС уничтожили 70 террористов при отражении атаки "Ан-Нусры"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительственные войска при поддержке ВКС РФ отразили атаку террористов "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в южной зоне деэскалации в Сирии, сообщили в понедельник в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

"В течение прошедших суток в южной зоне деэскалации боевики "Джабхат ан-Нусры" атаковали населенные пункты, добровольно перешедшие на сторону законного правительства. Правительственными войсками совместно с формированиями Сирийской свободной армии (ССА) наступление террористов при поддержке российских ВКС отражено", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе боев террористы потеряли три единицы бронетехники, 14 пикапов с пулемётами ДШК и до 70 человек убитыми.

"Среди военнослужащих Сирийской арабской армии потерь нет", - заявили в центре.