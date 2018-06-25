На свадьбе в Батуми отравились около 100 человек

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Около 100 человек, в том числе дети, попали в больницы с симптомами острого отравления после празднования свадьбы на минувшей неделе в Батуми, сообщают грузинские СМИ.

Участники застолья считают, что причиной отравления стала некачественная еда в банкетном зале "Кахабери". В администрации банкетного зала категорически отвергают эти обвинение. По словам ее представителей, после появления первых признаков отравления были вызваны сотрудники санитарной инспекции, проверившие качество еды и не обнаружившие нарушений.

Между тем одна из пострадавших заявила журналистам, что стол с различными закусками и рыбой был накрыт за несколько часов до начала торжества, а в банкетном зале, температура в котором была выше 25 градусов, не был включен кондиционер.

Пострадавшие намерены подать в суд на администрацию банкетного зала.