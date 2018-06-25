Японские ученые назвали новый вид морских червей в честь приморского коллеги

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Японские ученые назвали новый вид морских червей, найденных во Вьетнаме, в честь профессора Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Алексея Чернышева.

Живущую во Вьетнаме немертину (морской червь), получившую называние Ototyphlonemertes chernyshevi Kajihara et al, впервые описала группа японских исследователей во главе с ученым Хироши Каджихара. Статья вышла в журнале Японского общества систематической зоологии, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы ДВФУ Александр Зверев.

"Чернышев и Каджихара - коллеги, они работают над совместными научными статьями, знают друг друга, вместе в одной области много лет, поэтому и назвали новый вид в честь российского ученого. Были случаи, когда Алексей открывал какие-то виды, называл их в честь своих коллег", - отметил сотрудник пресс-службы вуза.

Это четвертый вид существ, названных в честь профессора Чернышева. Также его имя носят голожаберный моллюск Aenigmastyletus alexei, кумовой рак Vemakylindrus chernyshevi и камптозия Coriella chernyshevi.

"Сложно сказать, почему в честь одних людей называют виды, в честь других - нет. Но если это происходит, считается очень почетным. Тебе словно ставят памятник при жизни. Люди, которые разбираются в вопросе, высоко ценят подобные вещи", - отметил Чернышев, слова которого приводит пресс-служба ДВФУ.

Ученый отмечает, что пока сложно предугадать практическое значение нового вида, его биологический потенциал и последующее применение.

Новый вид немертин, названный в честь ученого ДВФУ, достаточно широко распространен, обитает в прибрежном песке тропической зоны. Эти немертины очень маленькие, и вряд ли могут использоваться для выделения новых веществ. Однако, по мнению ученых, из-за массовости они могут быть полезны для мониторинга экологических процессов.

Доктор биологических наук Чернышев исследует морских беспозвоночных с конца 1980-х годов. Он открывает новые виды и занимается их описанием, исследует морфологию, проводит генетические исследования, совместно с другими коллегами занимается вопросами биохимии.