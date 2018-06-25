Сына арестованного армянского депутата обвинили в присвоении имущества

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сыну арестованного депутата парламента Армении, отставного генерала, председателя Союза добровольцев "Еркрапа" Манвела Григоряна Карену Григоряну предъявлено обвинение по статье "присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах".

Карен Григорян занимал должность мэра города Эчмиадзин, но подал в отставку после того, как Служба национальной безопасности Армении распространила видеозапись обыска в особняке его отца, где были обнаружены предназначенные для армии продукты питания и письма школьников военнослужащим.

Как сообщает Специальная следственная служба Армении, Григорян обвиняется в том, что вместе со своим отцом по предварительному сговору присвоил или похитил доверенное им имущество в особо крупных размерах. Григоряну назначена подписка о невыезде.

Согласно сообщению, для обеспечения потребностей военнослужащих Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе апрельской войны 2016 года членами организации "Армянская община Россия" в мае 2016 года в России были приобретены и доставлены в Армению три автомобиля марки "УАЗ", тепловизоры и военное обмундирование.

"Имущество было передано Манвелу Григоряну и Карену Григоряну, которые должны были организовать доставку в Карабах. Вместо того, чтобы передать Армии обороны Арцаха доверенные им автомобили на сумму 1,3 млн рублей, они похитили их с целью присвоения и разместили на территории принадлежащей им компании, а также использовали в личных целях", - говорится в сообщении.