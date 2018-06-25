В Ирландии автомобиль въехал в группу людей во время похоронной церемонии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Ирландии семь человек пострадали после того как автомобиль въехал в группу пешеходов на территории Церкви Непорочного Зачатия в Клондолкине - пригороде Дублина, сообщает телерадиокомпания RTE.

Двое пострадавших отправлены в больницу в критическом состоянии, еще один человек госпитализирован без ранений, представляющих угрозы для жизни. Остальные пострадавшие получили незначительные травмы.

Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай, отмечается в сообщении.

Причиной аварии послужило то, что водитель автомобиля потерял управление из-за того, что плохо себя почувствовал.

В церкви в момент инцидента проходила похоронная церемония, которая была приостановлена на время оцепления места происшествия.