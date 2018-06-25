Трамп посоветовал выгнавшему его пресс-секретаря ресторану помыть окна

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что ресторану, который отказался обслуживать пресс-секретаря Белого Дома Сару Сандерс, стоит заняться мытьем окон.

"Ресторану Red Hen следует больше сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (срочно нуждаются в покраске), чем отказывать в обслуживании такому замечательному человеку, как Сара Хакаби Сандерс. Я всегда придерживался правила, что если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри", - написал Трамп в понедельник в своем твиттере.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2018 г.

Ранее американское издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому владелица ресторана Red Hen в городе Лексингтон (штат Виргиния) Стефани Уилкинсон попросила Сандерс покинуть заведение.

Издание отметило, что персонал не хотел обслуживать Сандерс, так как в ресторане работают несколько геев, которые осуждают политику Трампа, пытавшегося запретить трансгендерам служить в американской армии, а также практику разлучения детей нелегальных мигрантов со своими родителями.