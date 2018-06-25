Большой базар Тегерана закрыли из-за экономических протестов

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Магазины тегеранского Большого базара, главного городского рынка иранской столицы, закрыты в понедельник в связи с протестами против повышения цен и ослабления нацвалюты, передает "Би-би-си".

Торговцы наряду с другими жителями Тегерана приняли участия в масштабных акциях протеста. На площади перед зданием парламента протестующие вступили в борьбу с полицией, которая была вынуждена применить слезоточивый газ, пишет The Washington Post.

Накануне из-за протестов в Тегеране были закрыты два крупных торговых центра, беспорядки и демонстрации в городе продолжаются.

По данным иранского агентства Fars News, владельцы торговых точек на тегеранском Большом базаре опасаются, что потеряют деньги, если возобновят работу. Отряды полиции и военные из Корпуса стражей Ислама были направлены в район базара и его окрестности, чтобы обеспечить охрану порядка.

После того как президент США Дональд Трамп в мае объявил о возобновлении санкций против Ирана, риал резко подешевел в паре с долларом. Инфляция в мае составила 9,7% годовых, страна стоит на грани кредитного кризиса, сообщает агентство Bloomberg.

Центральный банк Ирана ввел ограничения на валютные операции еще до майского возобновления санкций. Кроме того, на прошлой неделе Тегеран запрети импорт 1,4 тыс. наименований товаров, в том числе предметов роскоши, чтобы снизить отток валюты из страны.

На черном рынке за $1 предлагают более 80 тыс. риалов по сравнению с 60 тыс. риалов в апреле, тогда как официальный курс составляет 42 тыс. риалов/$1.

В понедельник глава иранского ЦБ Валиолла Сеиф сообщил, что правительство страны планирует со следующей недели запустить параллельные рыночные торги валютой, чтобы нанести удар по операциям на черном рынке.

"Мы на грани экономической войны, развязанной экономическим террористом", - цитирует газета Etemad первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири. Считается, что вице-президент имел в виду США, отмечает AP.

Тегеран подал иск против США в Международный суд ООН в Гааге в связи с замораживанием средств иранского ЦБ на сумму $2 млрд. По данным IRNA, вопрос будет рассматриваться на октябрьском заседании.