Семеро несовершеннолетних среди задержанных за нападение на цыган под Львовом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники нацполиции Украины в Львовской области сообщили о подозрении задержанным после нападения на цыган в Львовской областив ночь на 24 июня 2018 года.

"Правоохранители сразу же задержали одного совершеннолетнего и семерых несовершеннолетних лиц, которым сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Львовской области, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, полиция также установила причастность 11 жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь цыган.

"Следствием установлено, что группа лиц, вооружившись предметами, приспособленными для нанесения телесных повреждений (ножами, металлическими трубами, цепями), совершили нападение на лагерь, в котором временно проживали лица цыганской национальности. Они совершили погром и избиение его жителей", - говорится в сообщении.

В результате 24-летний житель Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, от которых скончался, еще три человека, среди которых 10-летний мальчик, 19-летний юноша и 30-летняя женщина, получили телесные повреждения.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по статьям УК Украины "Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц", "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды и ненависти, повлекшее тяжкие последствия", "Хулиганство, совершенное с применением предметов, специально приспособленных и заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений", "Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность".