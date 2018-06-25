В Аргентине началась суточная забастовка из-за экономической политики властей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Аргентине проходит 24-часовая забастовка, организованная федерацией профсоюзов "Генеральная конфедерация труда" (CGT) из-за экономической политики президента страны Маурисио Макри, пишет в понедельник латиноамериканская газета El Comercio.

В наибольшей степени забастовки затронули Буэнос-Айрес, где протестующие перекрыли ряд дорог. По всей стране не ходит общественный транспорт, отменены перелеты, не работают банки и образовательные учреждения.

Агентство EFE сообщает, что забастовка затронула 600 внутренних и международных рейсов из аэропортов Аргентины, в результате вылететь не смогли 71 тыс. пассажиров.

Макри в понедельник заявил, что всеобщие забастовки "ни к чему не ведут".

Протестующие, пишут западные СМИ, требуют, чтобы правительство возобновило переговоры об увеличении зарплат в соответствии с предполагаемой инфляцией, рост которой на конец года может составить порядка 30%. Также протестующие негативно относятся к тому, что власти решили взять заем у МВФ, который в стране связывают с экономическим кризисом конца 1990-х.

Аргентина достигла предварительного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) об открытии кредитной линии на $50 млрд с целью стабилизации курса песо и поддержки начатых правительством страны реформ.