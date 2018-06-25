В центре Кишинева завершилась акция протеста

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В центре Кишинева завершилась массовая акция протеста с требованием признать результаты выборов мэра города, продолжавшаяся семь часов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", манифестанты собрались у здания Высшей судебной палаты, которая рассмотрела кассационную жалобу победившего кандидата Андрея Нэстасе. Он требовал отмены решений суда Кишинева и Апелляционной палаты, которые на прошлой неделе аннулировали результаты выборов. Несмотря на протесты, ВСП оставила в силе прежние решения, окончательно отменив итоги голосования.

"Мы должны начать бессрочные манифестации, акции гражданского неповиновения. Мы - народ! Мы - сила! Сегодня мы расходимся, идем домой. А завтра мы вновь приходим на протесты. Мы встречаемся в 7.30 у здания мэрии", - заявил Нэстасе.

Он призвал общество сплотиться, "чтобы выстоять перед угрозой диктатуры". "Они хотят нас раскалывать, делят по разным критериям. Но мы не позволим этого. Приходите все на протесты. Если мы едины - мы непобедимы!", - обратился Нэстасе к манифестантам на русском языке.

Он заявил, что во вторник утром организаторы акции протеста обсудят план дальнейших действий, в том числе на перспективу - до парламентских выборов, которые состоятся осенью. Нэстасе сообщил, что во вторник будет создан Комитет национального сопротивления, которые будет координировать бессрочные акции протеста оппозиции.

Во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе одержал победу над кандидатом от Партии социалистов Иваном Чебаном. Он получил 52,57% голосов избирателей, а его контркандидат - 47,43%.

На прошлой неделе суд Кишинева признал недействительными результаты выборов. Центральная избирательная комиссия должна дать разъяснения, как поступить в данном случае, когда результаты выборов были аннулированы.