На Украине двоих подростков арестовали за нападение на цыганский табор под Львовом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пустомытовский районный суд избрал для двоих подростков, подозреваемых в нападении на цыганский табор возле Львова меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

"Двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба.

Судебные заседания относительно остальных шести подозреваемых пройдут во вторник, 26 июня.

Вечером 23 июня группа неизвестных с цепями, трубами и ножами напала на цыганский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения.

Полиция задержала семерых несовершеннолетних и 20-летнего юношу, которого в полиции считают организатором нападения. Всем задержанным объявили о подозрении в совершении хулиганских действий. Полиция проверяет на причастность к совершению этого преступления еще шестерых человек.