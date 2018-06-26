Главные новости
СпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформой
В мире

На Украине двоих подростков арестовали за нападение на цыганский табор под Львовом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Пустомытовский районный суд избрал для двоих подростков, подозреваемых в нападении на цыганский табор возле Львова меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

"Двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба.

Судебные заседания относительно остальных шести подозреваемых пройдут во вторник, 26 июня.

Вечером 23 июня группа неизвестных с цепями, трубами и ножами напала на цыганский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения.

Полиция задержала семерых несовершеннолетних и 20-летнего юношу, которого в полиции считают организатором нападения. Всем задержанным объявили о подозрении в совершении хулиганских действий. Полиция проверяет на причастность к совершению этого преступления еще шестерых человек.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Львов, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗОМоскалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО
После этого российский омбудсмен намерена встретиться с моряками с судна "Норд"Подробнее
 Английского бульдога по кличке Жа Жа признали самой уродливой собакой в миреАнглийского бульдога по кличке Жа Жа признали самой уродливой собакой в мире
Хозяйка получила $1500 за победу своей домашней любимицыПодробнее
 США собрались ограничить китайские инвестиции и экспорт технологий в КНРСША собрались ограничить китайские инвестиции и экспорт технологий в КНР
Эти шаги Вашингтон мотивирует соображениями национальной безопасностиПодробнее
 США предоставят КНДР график выполнения "специальных задач" по денуклеаризацииСША предоставят КНДР график выполнения "специальных задач" по денуклеаризации
Подробности плана не разглашаютсяПодробнее
СМИ узнали о давлении США на Данию в вопросе строительства "Северного потока-2"СМИ узнали о давлении США на Данию в вопросе строительства "Северного потока-2"
Власти Дании умышленно затягивают выдачу разрешения, заявляют российские источникиПодробнее
 В центре Одессы произошел взрывВ центре Одессы произошел взрыв
Пострадал директор охранной фирмыПодробнее
 Эрдоган перенес выступление по случаю победы на выборахЭрдоган перенес выступление по случаю победы на выборах
Перед выступлением он навестит в больнице своего юного сторонника, получившего травму на митингеПодробнее
 Эрдоган заявил о своей победе на выборах президента ТурцииЭрдоган заявил о своей победе на выборах президента Турции
Он также назвал свой "Народный альянс" победителями на турецких парламентских выборахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Уругвай - Россия8 фото
25 июня
Уругвай - Россия
В США выбрали самую уродливую собаку мира7 фото
25 июня
В США выбрали самую уродливую собаку мира
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортИспания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018СпортСборная России крупно уступила Уругваю и стала второй в группеВ РоссииВ Кремле признали снижение рейтинга Путина в связи с пенсионной реформойВ России"Яблоко" отменило выдвижение Митрохина кандидатом в мэры МосквыМоскваГражданка Германии заявила об изнасиловании у памятника Пушкину в МосквеВ РоссииНикиту Белых ночью этапировали в колонию

ЕС пообещал соблюдать условия сделки по иранскому атому до тех пор, пока это делает Тегеран

На Украине двоих подростков арестовали за нападение на цыганский табор под Львовом

На Кубани стартуют совместные с Белоруссией и Сербией учения "Славянское братство"

МИД России назвал фейком публикацию о приеме допинга российскими футболистами

Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018

Испания стала соперником России в 1/8 финала ЧМ-2018Сборная Португалии вышла на команду Уругвая Подробнее

Меркель, Мэй и Столтенберг поздравили Эрдогана с переизбранием

В центре Кишинева завершилась акция протеста

Адвокаты "Открытой России" обжаловали отказ суда разблокировать сайт "МБХ медиа"

Высшая судебная инстанция Молдавии аннулировала итоги выборов мэра Кишинева

Австрия будет продвигать жесткую позицию по миграции во время председательства в ЕС

США отказали бывшему генсеку НАТО в безвизовом въезде после его визита в Иран

Фотохроника 25 июня

Фотохроника 25 июня6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
AУругвай Уругвай3 : 0Матч завершенРоссия РоссияМатч завершенСуарес (10), Черышев (23, в свои ворота), Кавани (90)подробнееAСаудовская Аравия Саудовская Аравия2 : 1Матч завершенЕгипет ЕгипетМатч завершенСалман (56+6, с пенальти), Салем (90+5) - Салах (22)BИ.Р. Иран И.Р. Иран1 : 1Матч завершенПортугалия ПортугалияМатч завершенКуарежма (45) - Карим Ансарифард (90+3, с пенальти)подробнееBИспания Испания2 : 2Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенИско (19), Яго Аспас (90+1) - Бутаиб (14), Эн-Несери (81)