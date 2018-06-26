Помпео не стал называть временные рамки денуклеаризации КНДР

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео отказался назвать временные рамки реализации американо-северокорейских договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре, сообщил телеканал CNN.

"Я не собираюсь устанавливать временнее ограничения, займет ли это два месяца, шесть месяцев, мы приняли на себя обязательства двигаться вперед ускоренными темпами, чтобы обеспечить выполнение того, о чем лидеры двух стран договорились", - сказал дипломат в интервью телеканалу.

По его словам, он "постоянно переосмысливает" итоги переговоров с тем, чтобы решить, следует ли их продолжать.

"Надеюсь, прогресс будет продолжаться", - отметил Помпео.

Ранее он заявлял, что полная денуклеаризация Северной Кореи может быть осуществлена за 2-2,5 года.