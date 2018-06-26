Президент Македонии отказался подписать соглашение с Грецией о переименовании страны

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Бывшей югославской республики Македонии Джорге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о новом названии страны, заявив, что у него нет конституционного обоснования.

"Как президент Македонии я всегда исполняю свои права и обязанности в соответствии с конституцией страны, законами и интересами Республики Македония", - говорится в послании, которое он направил в парламент страны и которое цитирует македонская телерадиокомпания МРТ.

По словам Иванова, соглашение между Македонией и Грецией выходит за рамки резолюций Совета безопасности ООН и не имеет конституционного основания, то есть оно не было ратифицировано в соответствии с высшим государственным правовым актом.

Ранее, 13 июня, Иванов уже заявлял, что не будет подписывать новое соглашение с Грецией.

Парламент Македонии 20 июня ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония". Днем ранее соглашение с Афинами поддержало большинство членов македонского парламента - 69 человек.

При этом члены оппозиционной Демократической партии македонского национального единства отказались от участия в голосовании.

На осень в Македонии запланирован референдум, на котором граждане смогут проголосовать в поддержку или против соглашения с Афинами.

Соглашение позволило бы завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.