Украинцы обвинили в сложной ситуации в стране Януковича и Россию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Почти две трети украинцев возложили вину за сложную ситуацию в стране на экс-президента Виктора Януковича, более половины респондентов назвали виноватой в происходящем Россию, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам исследования, респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале (1 балл - "очень виноват", 5 - "совсем невиновен") степень вины личности/институции за сложную ситуацию на Украине. В итоге 60% опрошенных заявили, что считают Януковича "очень виноватым", еще 18% считают, что он "повинен" в сложной ситуации в стране.

При этом действующего президента Украины Петра Порошенко "очень виноватым" назвали 53% респондентов, виновным - 24%.

Экс-премьера Украины Николая Азарова считают "очень виноватым" и "виновным" 51% и 21% респондентов соответственно. Действующего главу украинского правительства Владимира Гройсмана таковым назвали 40% и 26%.

Относительно вины украинского народа в целом за ситуацию мнения разделились: однозначно виновным народ считают 9% респондентов, 13% возлагают на него некоторую степень вины, не видят никакой вины и не считают очень виноватым 24% и 20% опрошенных.

Россию однозначно считают виновной в ситуации на Украине 52% опрошенных, 19% также усмотрели некоторую вину РФ. Противоположных точек зрения придерживаются 5% и 4% соответственно.

Всю полноту вины за ситуацию на Украине на США возложили 21% опрошенных, виновной Америку назвали 18% респондентов, противоположной точки зрения придерживаются 9% и 12%.

Опрос проводился 14-24 июня среди 2500 граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше путем формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность не превышает 2%.