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На Украине собрались снять ограничения на приватизацию оборонных предприятий

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) совместно с Кабинетом министров и комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности готовят законопроект о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности, с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал секретарь СНБО на брифинге во вторник в Киеве.

Секретарь СНБО также проинформировал, что решением Совбеза украинским предприятиям ОПК разрешается импорт независимо от их форм собственности, когда речь идет о закупке оборудования и продукции военного назначения для нужд собственного производства.

Он рассказал, что разрешается импорт частных предприятий, которые имеют прямые дилерские контракты с заграничными производителями вооружения и военной техники.

"Что очень важно... позволено иметь прямые контракты и проводить без посредников закупки оружия, военной техники нашим силовым министерствам и ведомствам, в том числе Министерству обороны", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Турчинова, силовые ведомства и министерства смогут закупать оружие и военную технику за пределами Украины без посредников, когда это предусмотрено Государственным оборонным заказом и эта техника и вооружение не производится на Украине.

По словам секретаря СНБО, либерализация внешнеэкономической деятельности компаний ОПК усилит позиции соответствующих украинских предприятий, увеличит их конкурентоспособность и эффективность, не ослабляя при этом экспортный контроль.

"Деятельность всех субъектов этого рынка будет отвечать всем подписанным Украиной международных соглашений", - подчеркнул Турчинов.

Он также выразил убеждение, что такие меры позволят существенно сэкономить бюджетные средства.

Согласно решению СНБО, по словам Турчинова, Кабинет министров Украины должен будет внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, а также подать в Верховную Раду изменения в законодательство, которые снимут ограничения по импортно-экспортной деятельности украинских производителей вооружения и военной техники.

Как сообщалось, Турчинов анонсировал скорое принятие ряда решений СНБО для либерализации внешнеэкономической деятельности 7 июня текущего года.

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