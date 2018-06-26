Страны БРИКС задумались о совместном дистанционном зондировании земли

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Россия и другие страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) могут распределить задачи по зондированию Земли и совместно регулировать рынок таких услуг, заявил ведущий эксперт ракетно-космической отрасли России Иван Моисеев.

"Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) - наиболее продвинутое в коммерческом смысле направление. Поэтому, конечно, такое соглашение, если оно будет заключено - это реальный шаг вперед", - сказал Моисеев "Интерфаксу" во вторник.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на рабочей встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным заявил, что РФ и страны БРИКС могут заключить соглашение о сотрудничестве по спутниковой группировке ДЗЗ.

Как пояснил Моисеев, "будут созданы условия и сформулированы единые правила обмена снимками на основе распределения задач между странами, чтобы не дублировать друг друга".

"Это значительно упростит задачи национальных операторов и создаст выгодные условия для всех участников рынка", - отметил эксперт. В то же время он не увидел смысла в создании единого оператора ДЗЗ стран БРИКС, поскольку "у каждого государства-участника БРИКС существуют свои операторы таких сервисов".

По его словам, сотрудничество может осуществляться на межгосударственном уровне - например, через создание профильной ассоциации.