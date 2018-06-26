Трамп предупредил Harley-Davidson о "начале конца" из-за планов вывести производство из США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение компании Harley-Davidson перенести производство мотоциклов, предназначенных для европейского рынка, в другие страны, чтобы избежать пошлин Евросоюза.

"Нельзя собирать мотоциклы Harley-Davidson в другой стране. Никогда! Если они уйдут, то это будет началом конца - они сдались, они все бросили! Очарование уйдет, и они будут обложены налогами, как никогда раньше", - написал Трамп в своем твиттере во вторник.

В серии твитов американский президент напомнил, что ранее в этом году встречался с руководством Harley-Davidson и обсуждал в числе прочих вопросов перенос операций из Канзас-Сити в Таиланд.

"Это было задолго до объявления о пошлинах. Так что они (Harley-Davidson - ИФ) просто использовали пошлины/торговую войну в качестве предлога, - пишет Трамп. - Сразу видно отсутствие баланса и справедливости в торговле, но мы это исправим".

Он подчеркнул, что Harley-Davidson не сможет ввозить продукцию в США "без уплаты большого налога".

Между тем член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём во вторник привела Harley-Davidson в качестве примера последствий, которые ожидают американские компании и потребителей из-за торговой войны, пишет The Financial Times. "Если не уважать международные глобальные правила, последствия будут неизбежными", - сказала она.

"Торговая война"

С 1 июня для стран Евросоюза вступили в силу пошлины США на импорт стали и алюминия. В качестве ответной меры ЕС обложил пошлинами американские товары на 2,8 млрд евро в год, в том числе мотоциклы Harley-Davidson и бурбон.

В прошлую пятницу Трамп заявил, что намерен ввести 20-процентные пошлины на ввоз в США автомобилей и автокомпонентов. По словам Мальмстрём, страны ЕС обсудят варианты реакции на такие пошлины, но пока рано говорить о конкретных шагах.

Помимо Harley-Davidson, от разногласий США и ЕС пострадал и производители виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve - компания Brown-Forman сообщила, что ей придется поднять цены на свою продукцию в Европе из-за пошлин. В частности, Jack Daniel's для потребителей в ЕС подорожает примерно на 10%.

Акции Harley-Davidson снизились на 6% на торгах в Нью-Йорке в понедельник и еще на 2% в ходе торгов во вторник. Цена бумаг Brown-Forman в понедельник достигла минимума за семь месяцев, но во вторник она выросла на 0,3%.

Конгрессмены США отметили, что мотоциклы и бурбон вряд ли станут последними жертвами политики Трампа.

"Меня не тревожит, что президент бросает вызов Китаю. Но когда мишенями становятся Канада, Мексика и Европа, мне кажется, что повсюду вокруг летят гранаты", - заявил CNN конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.