В Литве будут судить заочно скрывающегося в РФ экс-владельца Ukio bankas Романова

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Скрывающегося в России основного акционера потерпевшего финансовый крах литовского банка Ukio bankas Владимира Романова планируют судить в Литве заочно, без его участия в судебном процессе.

На минувшей неделе Участковый суд города Вильнюса удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры и признал Романова подозреваемым, который не доступен для досудебного расследования литовских правоохранительных органов, подтвердила BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Литвы Елена Мартинонене.

По ее словам, это одно из необходимых условий, при котором возможно судить скрывающихся лиц.

В октябре 2017 года сейм Литвы принял поправки к Уголовному кодексу в отношении преступлений, которые нанесли большой ущерб, а подозреваемое лицо находится не в Литве и не может быть выдано Литве. Поправки создали условия для проведения досудебного процесса и последующего судебного процесса без участия скрывающихся лиц. В конце февраля соответствующие действия были осуществлены в отношении бывших руководителей и акционеров обанкротившегося банка Snoras Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова.

Основного акционера банка Ukio bankas Романова и других его руководителей подозревают в мошенничестве с целью захвата имущества банка в больших размерах, его растрате, злоупотреблениях и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Каунасский окружной суд возбудил дело о банкротстве банка Ukio bankas 2 мая 2013 года, постановление вступило в силу 7 июня.

До остановки деятельности Ukio bankas его крупнейшим акционером был Романов, владевший 65% акционерного капитала. В мае 2013 года он выехал в Россию, был объявлен в международный розыск. В апреле 2015 года он был задержан в Москве, однако вскоре освобожден, а в августе того же года Россия сообщила, что Романову предоставлено убежище.