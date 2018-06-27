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Что случилось этой ночью: среда, 27 июня

Встреча министров энергетики России и США, миллиардные хищения при строительстве судоверфи и самочувствие Диего Марадоны

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министр энергетики России Александр Новак встретился со своим американским коллегой Риком Перри и обсудил строительство газопровода "Северный поток-2" и работу американских компаний при разработке российских месторождений.

- Стал известен объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда" в Приморье. Он превысил семь миллиардов рублей.

- Диего Марадоне стало плохо после футбольного матча Аргентина - Нигерия в Санкт-Петербурге, где сборная его страны завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата мира. Звезду футбола госпитализировали, затем привезли на самолете в Москву. Сейчас ему полегчало.

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