Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с родителями

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Суд в штате Калифорния вынес постановление, согласно которому американская пограничная служба должна в течение 30 дней воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями, сообщило агентство Associated Press.

В решении суда отмечается, что дети в возрасте до пяти лет должны быть воссоединены с родителями в течение 14 дней.

Кроме того, суд обязал власти США в течение 14 дней обеспечить возможность телефонных разговоров между детьми и их родителями.

AP напоминает, что за последние несколько недель более 2 тыс. детей оказались разлучены с родителями на границе и были отправлены в пункты временного размещения на территории Соединенных Штатов. В связи с этим в США и за их пределами поднялась волна критики политики "нулевой терпимости" в отношении нелегальных иммигрантов.

20 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, которым предусмотрено прекращение практики разделения семей нелегальных иммигрантов, которые прибывают в страну.