Генконсульство РФ подтвердило гибель российского туриста в Анталье

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Генконсульство РФ в Анталье подтвердило факт гибели российского туриста на курорте, сообщил агентству "Интерфакс" в среду консул Иван Степанов.

"Генконсульство подтверждает факт гибели российского туриста в Анталье. Данные об инциденте носят конфиденциальный характер и могут быть предоставлены правоохранительными органами только родным и близким погибшего россиянина. В рамках своих полномочий и компетенции Генконсульство во взаимодействии с местными властями выполняет необходимый комплекс мероприятий по данному происшествию", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Турции 19-летнего жителя Ханты-Мансийска. По словам родственников, в ночь на 24 июня молодой человек ушел на дискотеку, а позднее его тело было найдено на улице.