Украина провела артиллерийские учения у границы с Крымом

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Артиллеристы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели учения у границы с Крымом.

Как сообщил пресс-центр ВМС Украины, командование морской пехоты Военно-морских сил с артиллерийскими подразделениями отработали на территории Херсонской области оборону морского побережья и уничтожение противника.

"Также была проведена тренировка по фактической корректировке огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание уделили действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью", - отмечается в сообщении.