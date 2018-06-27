Минобороны опровергло выход РФ из соглашения о зоне деэскалации в Сирии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опровергло информацию СМИ о выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации в Сирии.

"Сообщение турецкого информационного агентства "Анадолу" со ссылкой на фейковую страницу "авиабазы Хмеймим" в соцсетях о якобы "выходе России из соглашения по южной зоне деэскалации" не соответствует действительности", - говорится в сообщении российского военного ведомства, распространенном в среду.

В Минобороны РФ заявили, что российская авиабаза Хмеймим в Сирии не имеет сайтов или страниц в социальных сетях, а вся информация, касающаяся деятельности российской группировки войск в Сирии, "доводится исключительно представителями Минобороны России, а также через официальные ресурсы российского военного ведомства в сети интернет".