Стороны конфликта в Донбассе договорились о прекращении огня с 1 июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу приняла заявление о прекращении огня с 1 июля, заявил журналистам полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании Контактной группы принято заявление о режиме прекращении огня в связи с началом уборки урожая. Подтверждается полная приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года 00:01 по киевскому времени", - сказал Грызлов.

По его словам, также обсуждались вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганская.

"Дальнейший прогресс непосредственно связан с согласием Украины отвести (от линии соприкосновения) силы и средства. При этом ЛНР подтверждает готовность выполнения обязательств по разведению на этом участке. СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала соблюдение необходимых условий, в соответствии с подписанными документами. Но несмотря на это, разведение так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам", - добавил Грызлов.