Советник Трампа Болтон посчитал законной конфискацию дипсобственности РФ в США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США Джон Болтон заявляет, что не считает незаконной конфискацию российской дипсобственности в США, и называет некорректной постановку вопроса о ее возвращении.

"Вопрос был некорректно задан, потому что они (объекты российской дипсобственности - ИФ) не были конфискованы незаконно", - сказал Болтон на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", отвечая на вопрос, когда России вернут незаконно изъятую в США недвижимость.

Генконсульство России в Сан-Франциско и здания торгового представительства в Вашинтоне и Нью-Йорке были закрыты по решению властей США со 2 сентября 2017 года.

26 марта 2018 года администрация президента США объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, американская сторона потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, которое является российской дипсобственностью.