Великобритания во время ЧМ по футболу столкнулась с дефицитом пива

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших сетей пабов в Великобритании Ei Group заявила о дефиците некоторых видов пива из-за снижения производства углекислого газа в стране, сообщает в среду BBC News.

По данным BBC News, причиной подобной ситуации стало временное закрытие на техобслуживание нескольких заводов по производству углекислого газа в Великобритании и некоторых других странах Европы.

В настоящий момент в Великобритании наблюдается нехватка напитков таких популярных марок, как John Smith's и Strongbow, которые являются дочерними компаниями Heineken.

"Мы в курсе проблем, которые привели к нехватке углекислого газа, и взаимодействуем с нашими поставщиками, чтобы свести к минимуму перебои (в поставках пива - ИФ) для наших покупателей и хозяев баров", - приводит BBC News слова представителя сети Ei Group.

Дефицит пива наблюдается в преддверии матча Англии и Бельгии в четверг, а также на фоне сильной жары, которая может продолжиться до конца недели.

При этом на прошлой неделе представитель компании Heineken заявил, что пивоварни "работают на полную мощность - 24 часа в сутки и семь дней в неделю, чтобы доставить потребителям пиво как можно скорее".

Углекислый газ широко используется в пищевой промышленности - как для изготовления пива, иных пивных напитков и сидра, так и для упаковки продуктов.