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Трамп назвал Хельсинки вероятным местом встречи с Путиным

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает точно узнать, в каком городе он в скором времени встретится с президентом России Владимиром Путиным в течение часа, сообщает в среду агентство Bloomberg.

"Мы, возможно, встретимся во время моей поездки в Европу... Пока неизвестно, где. Я узнаю это в течение часа", - сказал Д.Трамп, его слова транслировал телеканал CNN.

По данным Bloomberg, Трамп сообщил, что эта встреча, возможно, состоится в Хельсинки после саммита НАТО, запланированного на 11-12 июля. Также, по информации агентства, Трамп намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии и на Украине.

Кроме того, американский президент сказал, что пока не получил доклад от своего советника по нацбезопасности Джона Болтона о визите в Москву. "Джон Болтон сейчас там, он сейчас в России. Я только что просмотрел сообщения СМИ, что он встретился с президентом Путиным. Я пока не видел полного доклада, но действительно кажется, что мы, возможно, встретимся (с Путиным) где-то в ближайшее время", - отметил он.

Ранее в числе предполагаемых мест встречи двух лидеров называли Вену и Хельсинки.

В середине июля у Трампа запланирован также рабочий визит в Великобританию. Два источника, знакомых с ситуацией, ранее рассказали телеканалу CNN, что встреча лидеров США и России может состояться 10 июля - до саммита НАТО и визита в Великобританию.

На этой неделе в Москве с визитом находится советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В среду он встретился с Путиным. Как отмечает CNN, в Москве Болтон "окончательно утверждает планы по встрече американского и российского лидеров".

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Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин

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